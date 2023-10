Počinje grejna sezona - ko je potpalio kotlove i kada će radijatori biti topli

Od danas u Srbiji i zvanično počinje grejna sezona. To znači da su toplane u radnom režimu sve do 15. aprila a ako vremenski uslovi zahtevaju grejanje može biti produženo i do 3 maja. Način rada i vreme kada će korisnici osetiti grejanje zavisi od vremenskih uslova, kaže predsednice Skupštine Udruženja toplana Srbije Ivana Kalanja. Isporuka toplotne energije građanima u Beogradu kreće u posle 18 časova.

Predsednice Skupštine Udruženja toplana Srbije Ivana Kalanja kaže za RTS da je plan svih toplana da se danas krene sa isporukom toplotne energije. "Način rada i vreme kada će korisnici osetiti grejanje zavisi od vremenskih uslova. Na severu je toplije, tako da se jedan deo toplana opredelio da sa grejanjem krene u popodnevnim satima, dok su drugi gradovi gde je niska jutaranja temperatura već startovali svoje grejne sisteme“, rekla je Kalanja. Ono što je