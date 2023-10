Putin: Ukrajinska kontraofanziva potpuno propala

Ukrajinska kontraofanziva je potpuno propala, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin. „Što se tiče kontraofanzive, koja tobože kasni, ona je propala potpuno.

Znamo da, ipak, na pojedinim delovima fronta, protivnička strana priprema nove aktivne ofanzivne operacije. Mi to vidimo, znamo. I takođe reagujemo na to na odgovarajući način“, rekao je Putin u intervjuu za televizijski kanal „Rusija 1“. Prema njegovim rečima, ruska vojska poboljšava svoje položaje praktično duž cele linije borbenog kontakta. „To što se događa sada duž cele linije borbenog kontakta, to se naziva „aktivna odbrana”. I naša vojska poboljšava svoje