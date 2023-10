Crna serija na putevima u nedelju veče se ne smiruje.

Još jedna saobraćajna nesreća dogodila se večeras u Bajinoj Bašti, u kojoj su učestvovala dva automobila. Jedno vozilo je gotovo uništeno, sudeći po fotografiji objavljenoj na Instagram stranici "192_rs". View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Prema prvim informacijama nema teže povređenih. (Kurir.rs) Kurir