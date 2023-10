Suvo i hladnije, uz razvedravanje, najviša temperatura oko 17 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji danas suvo i hladnije uz razvedravanje, samo će se ujutro i pre podne u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije zadržati niska oblačnost.

Najniža temperatura od 4 u Vojvodini do 11 stepeni na istoku i jugoistoku Srbije, a najviša od 15 do 17, u Negotinskoj Krajini do 19 stepeni. U prvom delu dana duvaće slab i umeren, na istoku i jugoistoku Srbije povremeno jak severozapadni vetar, koji će posle podne oslabiti, pa će uveče i u toku noći vetar biti slab, promenljivog smera. Uveče i u toku noći sa zapada i jugozapada novo umereno naoblačenje, ali bez padavina. U Novom Sadu pretežno sunčano i hladnije.