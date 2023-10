Vučić se u Pekingu sastao sa Vang Huningom, potpisano više sporazuma

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Pekingu sa predsedavajućim 14. Nacionalnog komiteta Kineske narodne političke konsultativne konferencije i članom Stalnog komiteta Politbiroa CK KP Kine, Vang Huningom a potpisano je i više bilateralnih sporazuma. "Hvala na gostoprimstvu i izuzetnom dočeku. U Kini se zaista osećam kao kod kuće. Kao i prošlog puta kada smo se sastali, i ovoga puta ću moći mnogo da naučim od vas", napisao je na Instagramu Vučić, koji je na čelu delegacije Srbije na trećem forumu "Pojas i put". "Posebno se radujem sastanku sa predsednikom Kine, jer je to prilika da iskažemo zahvalnost ne samo za prijateljstvo, već i za svu podršku koju Kina daje srpskoj strani na svakom planu", dodao je. Kako prenosi RTS, delegacija Srbije u Pekingu je potpisala nekoliko bilateralnih dokumenata - o izgradnji više saobraćajnica, izvozu jabuka, modernizaciji fiksne mreže. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić potpisao je okvirni sporazum o projektu izgradnje brze saobraćajnice granični prelaz Bački Breg- Sombor – Kula-Vrbas – Srbobran – Bečej – Kikinda – Granični prelaz Srpska Crnja sa kompanijom China State Construction. Vesić je potpisao i komercijalni ugovor o izgradnji auto-puta Beograd – Zrenjanin – Novi Sad sa kompanijom Shandong International Economic and Technical Cooperation Group, kao i komercijalni ugovor sa kompanijom CRRC za nabavku pet brzih elektromotornih vozova. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović potpisao je sa predstavnicima CRBC-a protokol o saradnji za razvoj spoljašnje (bazne) infrastrukture Srpskog kineskog industrijskog parka "Mihajlo Pupin" u Srbiji. Direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić potpisao je komercijalni ugovor o trećoj modernizaciji fiksne mreže "Telekoma Srbija" sa kompanijom "Huavej", a tokom posete očekuje ga potpisivanje ugovora o finansiranju treće faze modernizacije fiksne mreže "Telekom Srbija" sa "Benk of Čajna". Ministarka kulture Maja Gojković rekla je da je sa kineskom stranom potpisan sporazum u oblasti zabrane ilegalne trgovine kulturnim dobrima. Očekuje se da danas bude potpisan Sporazum o slobodnoj trgovini, u prisustvu predsednika Kine Si Đinpinga.

Vučić je na početku posete Kini rekao da će sporazum dve zemlje o slobodnoj trgovini stupiti na snagu do maja ili juna naredne godine i ukazao na njegov veliki značaj za srpsku privredu. U Kini sa Vučićem su i brojni ministri u Vladi Srbije - Ivica Dačić, Miloš Vučević, Bratislav Gašić, Siniša Mali, Goran Vesić, Tomislav Momirović, Maja Gojković, Jelena Tanasković i Mihailo Jovanović, kao i direktor kompanije Telekom Srbija Vladimir Lučić. Oni će učestvovati na forumu "Pojas i put", na čijim će marginama Vučić imati susrete sa brojnim zvaničnicima zemalja učesnica. Na Forumu se očekuje učešće zvaničnika iz 130 zemalja, među kojima su i predsednici Rusije, Egipta i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

(Beta, 10.17.2023)