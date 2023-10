Vučić sa Si Đinpingom u Pekingu, potpisan sporazum o slobodnoj trgovini

Predsednik Aleksandar Vučić, koji predvodi srpsku delegaciju na trećem Forumu za međunarodnu saradnju "Pojas i put", sastao se u Pekingu sa kineskim predsednikom Si Đinpingom. U prisustvu dvojice predsednika potpisan dokument o slobodnoj trgovini. Srpska delegacija potpisala je ranije danas već nekoliko bilateralnih dokumenata – o izgradnji više saobraćajnica, izvozu jabuka, modernizaciji fiksne mreže.

Vučić: Nadam se da ćemo imati priliku da ugostimo predsednika Sija u narednim mesecima Predsednik Vučić zahvalio je predsedniku Siju na izuzetnom gostoprimstvu i srdačnoj dobrodošlici. "Nadam se da ćemo imati priliku da ugostimo predsednika Sija u Srbiji u narednim mesecima", napisao je Vučić na Instagramu.