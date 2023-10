Hamas objavio prvi snimak taoca iz gaze: "Zovem se Mia, teško sam povređena i samo želim da vidim svoju porodicu ponovo!" (video)

Militantna organizacija Hamas, koja je otpočela rat na Bliskom istoku, napadom na Izrael 7. oktobra, objavila je prvi snimak jednog od navodnih taoca koje su oteli od početka sukoba.

Kako se navodi na društvenim mrežama, Hamas je objavio snimak 21-godišnje devojke Mie, koja je uzeta za taoca i trenutno se nalazi negde u Gazi. - Zovem se Mia, imam dvadeset jednu godinu, ja sam iz Šohama. Trenutno sam u Gazi. Vratila sam se u subotu rano ujutru sa žurke u Sderotu. Teško sam povređena, imam ranu na ruci. Doveli su me u Gazu i odveli su me u bolnicu ovde. Brinuli su se o meni, davali lekove. Samo molim da me vratite kući što pre mojoj porodici, da