"Mi ne živimo već 75 godina": Muftija Muhamed Jusufspahić i rabin Isak Asiel o ratu u Izraelu za Blic TV (video)

Hiljade žrtava za 10 dana krvavog rata na Bliskom istoku. Više od 1.400 ubijenih u Izraelu, gotovo 2.800 u Gazi. Hiljade u bolnicama, sve civili. Porodice u pojasu Gaze tragaju za nestalima ispod ruševina. Porodice s druge strane pojasa tragaju za otetima. I sve te slike gledaju i predstavnici verskih zajednica Jevreja i muslimana svuda – i u Srbiji. Muftija Muhamed Jusufspahić i rabin Isak Asiel o svemu tome govorili su za "Blic TV".

Muftija Muhamed Jusufspahić: To nije rat nego katastrofa, to je humanitarna katastrofa na obe strane. Negde je veća, a negde je mnogo, mnogo veća. To su strane koje služe političkim ciljevima određenih struktura, bilo s jedne, bilo s druge strane. Ali, verujete mi, palestinsko pitanje je, ja ću da govorim kao musliman, to je muslimansko pitanje, jer u Palestini žive i muslimani i Jevreji i hrišćani, ali ovo je muslimansko pitanje Palestine - oni žive u getu – to je