Policija na braniku teroristi, on jedva izmiče poteri! Novi šok-snimak potere za ubicom iz Brisela! Belgija na nogama! (video)

Muškarac u narandžastoj jakni danas je u Briselu izveo teroristički napad i ubio dva švedska državljana, a ranio nekoliko ljudi.

Čovek sa bradom, u narandžastom kombinezonu posle zločina je utrčao je u hol jedne zgrade i iz automatske puške overio žrtvu, a navodno je bežeći uzvikivao "Alah Akbar". Napadač je zatim pobegao na skuteru, a belgijska policije pokrenula je totalnu poteru za njim. Pogledajte "A person who committed a murder in Brussels posted his video with the same jacket that 'Bright orange vest' with the crime . Now on the road with the same jacket, people also showed his photo