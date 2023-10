Nissan Juke zaglavljen između zidova, žena izašla kroz prozor (FOTO)

Žena koja je slepo verovala navigacionom sistemu, završila je tamo gde nije želela.

U pokušaju da dođe do lokalne znamenitosti, ona je ignorisala saobraćajne znakove... Sve se dogodilo u mestu Tenby u Walesu. Spomenik je bio na plaži, van domašaja lokalnih puteva, ali tako nešto je očigledno bilo nezamislivu za turistkinju iz Sjedinjenih Američkih Država, koja je automobilom pokušala da dođe do spomenika. Iako je put bio neobično uzak, jer to zapravo i nije automobilska ulica, već pešačka, ona je nastavila hrabro napred. Pogledajte galeriju: