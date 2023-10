Deo zvezdare ceo dan bez vode u ulicama oko Dimitrija Tucovića biće suve česme u četvrtak

ZBOG planiranih radova na vodovodnoj mreži na teritoriji opštine Zvezdara, u četvrtak od 8 do 20 časova, bez vode će ostati potrošači u ulicama Krfskoj, ( na delu od Svetog Nikole do Dimitrija Tucovića), Mariborskoj, Mehmeda Sokolovića i 21. divizije (od Đurićeve do Krfske).

Foto: I. M./GU Vlasotince Kako je saopšteno iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", potrošači u okolnim ulicama osetiće umanjen pritisak vode, a za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto - cisterna. 17.10.2023. - 18:17 17.10.2023. - 18:02