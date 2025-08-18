Noću ne može da se diše! U Beogradu se desio opasan fenomen, ovo su najkritičnije tačke gradu: Ovo nije dobro za zdravlje!

Blic pre 4 sati
Noću ne može da se diše! U Beogradu se desio opasan fenomen, ovo su najkritičnije tačke gradu: Ovo nije dobro za zdravlje!

Trenutno svedočimo petom i poslednjem toplotnom talasu ovoga leta, temperature prelaze 35 podeljak Celzijusove skale, a u gradovima, gde je dominira manjak zelenila i višak vrelog asfalta, temperatura može da bude i do 10 stepeni više od one zvanično izmerene. To su takozvana toplotna ostrva za koja meteorolog Ivan Ristić navodi da se upravo zbog urbanizacije stvaraju širom Beograda.

- Stvorilo se toplotno ostrvo, mi ne možemo preko noći da se rashladimo, u Beogradu bude oko 25 do 26 stepeni, minimalna temperatura u stanovima gde nema klime je 31 stepen. U toku noći se teže spava, imamo velike probleme, na primer pre 100 godina isto je bilo povremeno toplo, ali nije bilo toliko urbanizovano i Beograd je mogao da se rashladi - otkrio je Ristić. Fenomen toplotnih ostrva je opasan jer produžava toplotne talase i dovodi do visokih temperatura noću
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Noću ne može da se diše! U Beogradu se desio opasan fenomen, ovo su najkritičnije tačke gradu: Ovo nije dobro za zdravlje!

Noću ne može da se diše! U Beogradu se desio opasan fenomen, ovo su najkritičnije tačke gradu: Ovo nije dobro za zdravlje!

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Beograd, najnovije vesti »

Noću ne može da se diše! U Beogradu se desio opasan fenomen, ovo su najkritičnije tačke gradu: Ovo nije dobro za zdravlje!

Noću ne može da se diše! U Beogradu se desio opasan fenomen, ovo su najkritičnije tačke gradu: Ovo nije dobro za zdravlje!

Blic pre 4 sati
Noću ne može da se diše! U Beogradu se desio opasan fenomen, ovo su najkritičnije tačke gradu: Ovo nije dobro za zdravlje!

Noću ne može da se diše! U Beogradu se desio opasan fenomen, ovo su najkritičnije tačke gradu: Ovo nije dobro za zdravlje!

Blic pre 4 sati
Požar u Mirijevu: Zapalio se stan na poslednjem spratu zgrade: Na terenu veliki broj vatrogasaca (foto, video)

Požar u Mirijevu: Zapalio se stan na poslednjem spratu zgrade: Na terenu veliki broj vatrogasaca (foto, video)

Blic pre 3 sata
Planuo stan u Mirijevu Buktinja na poslednjem spratu zgrade, na terenu veliki broj vatrogasaca

Planuo stan u Mirijevu Buktinja na poslednjem spratu zgrade, na terenu veliki broj vatrogasaca

Kurir pre 3 sata
Strašan požar u Beogradu: Gori stan u zgradi, interveniše veliki broj vatrogasaca (Video)

Strašan požar u Beogradu: Gori stan u zgradi, interveniše veliki broj vatrogasaca (Video)

Mondo pre 3 sata