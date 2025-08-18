Noću ne može da se diše! U Beogradu se desio opasan fenomen, ovo su najkritičnije tačke gradu: Ovo nije dobro za zdravlje!

Trenutno svedočimo petom i poslednjem toplotnom talasu ovoga leta, temperature prelaze 35 podeljak Celzijusove skale, a u gradovima, gde je dominira manjak zelenila i višak vrelog asfalta, temperatura može da bude i do 10 stepeni više od one zvanično izmerene. To su takozvana toplotna ostrva za koja meteorolog Ivan Ristić navodi da se upravo zbog urbanizacije stvaraju širom Beograda.

- Stvorilo se toplotno ostrvo, mi ne možemo preko noći da se rashladimo, u Beogradu bude oko 25 do 26 stepeni, minimalna temperatura u stanovima gde nema klime je 31 stepen. U toku noći se teže spava, imamo velike probleme, na primer pre 100 godina isto je bilo povremeno toplo, ali nije bilo toliko urbanizovano i Beograd je mogao da se rashladi - otkrio je Ristić. Fenomen toplotnih ostrva je opasan jer produžava toplotne talase i dovodi do visokih temperatura noću