(Video, foto) kilometarske kolone na: Auto-putu Snimak dronom pokazuje posledice jezivog udesa

U ranim jutarnjim satima kamion je udario u portal iznad auto-puta Novi Sad-Beograd, u blizini Maradika, probio ogradu i sleteo u njivu. Stvaraju se ogromne gužve na tom delu saobraćajnice, a snimak dronom najbolje pokazuje kolike su gužve i koliko je kolona vozila na autoputu dugačka. Nešto oko podneva, saobraćaj je ponovo uspostavljen, ali su gužve i dalje bile velike, normalizovalo sve tek posle par sati.

Prema rečima očevidaca, dve ćerke i majka su bile u autu. "Kamion je odjednom iz desne trake, pretpostavljam da je zaspao za volanom, prešao u levu, pravo na njih. Zakačio ih je jednim delom i odgurnuo na bankinu. Vozač kamiona je u tom trenutku pokušao da ispravi kamion, da ga zadrži na putu, ali nije uspeo te je završio u njivi. Po onome što smo videli, niko nije povređen, ali će ovim ženama ostati trauma", rekli su očevici saobraćajne nezgode. Iz tog razloga,