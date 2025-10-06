Kamion posle sudara s autom udario u portal iznad puta pa probio zaštitnu ogradu Težak karambol na auto-putu Beograd - Novi Sad…

Na auto-putu Beograd - Novi Sad jutros oko 9 časova došlo je do sudara između kamiona i automobila, zbog čega je obustavljen saobraćaj na toj deonici.

Kako Tanjug saznaje, najpre je došlo do sudara kamiona i automobila, nakon čega je kamion probio zaštitnu ogradu i prešao u suprotan pravac. Teretno vozilo je prilikom sudara udarilo u portal, koji je pao na kolovoz, zbog čega je obustavljen saobraćaj u pravcu Beograd - Novi Sad.