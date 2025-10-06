Kamion posle sudara s autom udario u portal iznad puta pa probio zaštitnu ogradu Težak karambol na auto-putu Beograd - Novi Sad

Alo pre 7 sati
Kamion posle sudara s autom udario u portal iznad puta pa probio zaštitnu ogradu Težak karambol na auto-putu Beograd - Novi Sad…

Na auto-putu Beograd - Novi Sad jutros oko 9 časova došlo je do sudara između kamiona i automobila, zbog čega je obustavljen saobraćaj na toj deonici.

Kako Tanjug saznaje, najpre je došlo do sudara kamiona i automobila, nakon čega je kamion probio zaštitnu ogradu i prešao u suprotan pravac. Teretno vozilo je prilikom sudara udarilo u portal, koji je pao na kolovoz, zbog čega je obustavljen saobraćaj u pravcu Beograd - Novi Sad.
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

(Video, foto) kilometarske kolone na: Auto-putu Snimak dronom pokazuje posledice jezivog udesa

(Video, foto) kilometarske kolone na: Auto-putu Snimak dronom pokazuje posledice jezivog udesa

Blic pre 4 minuta
Bez zadržavanja na putničkim terminalima, teretnjaci na izlazu čekaju najviše 120 minuta

Bez zadržavanja na putničkim terminalima, teretnjaci na izlazu čekaju najviše 120 minuta

RTV pre 1 sat
Nesreća na auto-putu: Kamionom srušio konstrukciju, ogromne kolone (foto, video)

Nesreća na auto-putu: Kamionom srušio konstrukciju, ogromne kolone (foto, video)

Pravda pre 4 sati
Teretnjaci na izlazu čekaju do 2 sata, bez zadržavanja na putničkim terminalima

Teretnjaci na izlazu čekaju do 2 sata, bez zadržavanja na putničkim terminalima

Telegraf pre 4 sati
Kamion probio ogradu na auto-putu kod Maradika, normalizovan saobraćaj ka Novom Sadu nakon prekida

Kamion probio ogradu na auto-putu kod Maradika, normalizovan saobraćaj ka Novom Sadu nakon prekida

RTS pre 6 sati
Gužva kod Železničke stanice: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Gužva kod Železničke stanice: Šta se dešava u saobraćaju u Novom Sadu i okolini

Radio 021 pre 8 sati
Normalizovan saobraćaj na auto-putu BG-ns Uklonjen portal koji je oborio kamion

Normalizovan saobraćaj na auto-putu BG-ns Uklonjen portal koji je oborio kamion

Dnevnik pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Autoput Beograd Novi SadNovi SadTanjugsaobraćajna nesreća

Beograd, najnovije vesti »

(Video, foto) kilometarske kolone na: Auto-putu Snimak dronom pokazuje posledice jezivog udesa

(Video, foto) kilometarske kolone na: Auto-putu Snimak dronom pokazuje posledice jezivog udesa

Blic pre 4 minuta
Bez zadržavanja na putničkim terminalima, teretnjaci na izlazu čekaju najviše 120 minuta

Bez zadržavanja na putničkim terminalima, teretnjaci na izlazu čekaju najviše 120 minuta

RTV pre 1 sat
Putari rade na zemunskim saobraćajnicama

Putari rade na zemunskim saobraćajnicama

B92 pre 1 sat
Nesreća na auto-putu: Kamionom srušio konstrukciju, ogromne kolone (foto, video)

Nesreća na auto-putu: Kamionom srušio konstrukciju, ogromne kolone (foto, video)

Pravda pre 4 sati
Teretnjaci na izlazu čekaju do 2 sata, bez zadržavanja na putničkim terminalima

Teretnjaci na izlazu čekaju do 2 sata, bez zadržavanja na putničkim terminalima

Telegraf pre 4 sati