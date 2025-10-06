Kamion probio ogradu na auto-putu kod Maradika, normalizovan saobraćaj ka Novom Sadu nakon prekida

Jedan kamion probio je zaštitnu ogradu na auto-putu Beograd – Novi Sad, u blizini Maradika, nakon što je udario i oštetio portal iznad kolovoza, a potom sleteo u njivu. Nakon prekida od oko četiri sata, saobraćaj ka Novom Sadu je normalizovan.

Nema teže povređenih, saznaje RTS. Saobraćaj u smeru ka Novom Sadu bio je obustavljen, dok su se u suprotnom smeru vozila kretala zaustavnom trakom, što je izazvalo gužve. Kako Tanjug saznaje, najpre je došlo do sudara kamiona i automobila, nakon čega je kamion probio zaštitnu ogradu i prešao u suprotan pravac.