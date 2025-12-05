Tragedija u Zemunu: Radnika obezbeđenja udario voz, oglasili se iz "Srbijavoza"

Blic pre 1 sat
Tragedija u Zemunu: Radnika obezbeđenja udario voz, oglasili se iz "Srbijavoza"

Identitet nastradalog radnika za sada nije poznat Voz se kretao velikom brzinom, približno 100 kilometara na sat Na železničkoj stanici u Zemunu večeras je poginuo radnik obezbeđenja nakon što ga je udario voz.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, nesrećni muškarac je hodao pored pruge sa slušalicama u ušima i, zbog toga, nije čuo približavanje voza. Kako su preneli očevici, voz je dolazio velikom brzinom, oko 100 km/h, i udarac je bio koban. Za sada nije poznat identitet nastradalog muškarca. " Srbijavoz a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 04.12.2025. godine u stanici Zemun usled naleta voza na N.N lice, došlo do kašnjenja voza na šidskoj pruzi", navodi se u
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tragedija u Zemunu: Radnika obezbeđenja udario voz, oglasili se iz "Srbijavoza"

Tragedija u Zemunu: Radnika obezbeđenja udario voz, oglasili se iz "Srbijavoza"

Blic pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zemun

Beograd, najnovije vesti »

Tragedija u Zemunu: Radnika obezbeđenja udario voz, oglasili se iz "Srbijavoza"

Tragedija u Zemunu: Radnika obezbeđenja udario voz, oglasili se iz "Srbijavoza"

Blic pre 1 sat
Tragedija u Zemunu: Radnika obezbeđenja udario voz, oglasili se iz "Srbijavoza"

Tragedija u Zemunu: Radnika obezbeđenja udario voz, oglasili se iz "Srbijavoza"

Blic pre 1 sat
Žestok sudar u Subotici: Srča i delovi vozila svuda rasuti po putu (foto)

Žestok sudar u Subotici: Srča i delovi vozila svuda rasuti po putu (foto)

Mondo pre 42 minuta
Srpska baletska senzacija sa 11 najbolja u svetu: Princeza sa Dorćola pobedila 50 vršnjakinja

Srpska baletska senzacija sa 11 najbolja u svetu: Princeza sa Dorćola pobedila 50 vršnjakinja

Mondo pre 1 sat
Starica iz Zaječara preminula u bolnici: Udarena na pešačkom prelazu

Starica iz Zaječara preminula u bolnici: Udarena na pešačkom prelazu

Glas Zaječara pre 3 sata