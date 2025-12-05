Tragedija u Zemunu: Radnika obezbeđenja udario voz, oglasili se iz "Srbijavoza"

Identitet nastradalog radnika za sada nije poznat Voz se kretao velikom brzinom, približno 100 kilometara na sat Na železničkoj stanici u Zemunu večeras je poginuo radnik obezbeđenja nakon što ga je udario voz.

Prema prvim informacijama sa lica mesta, nesrećni muškarac je hodao pored pruge sa slušalicama u ušima i, zbog toga, nije čuo približavanje voza. Kako su preneli očevici, voz je dolazio velikom brzinom, oko 100 km/h, i udarac je bio koban. Za sada nije poznat identitet nastradalog muškarca. " Srbijavoz a.d. obaveštava korisnike usluga da je dana 04.12.2025. godine u stanici Zemun usled naleta voza na N.N lice, došlo do kašnjenja voza na šidskoj pruzi", navodi se u