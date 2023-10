Pljuskovi s grmljavinom i tropske noći: U petak prave letnje temperature: Meteorolog Čubrilo otkrio kada nam stiže jače zahlađenje

U Srbiji se danas očekuje promenljivo oblačno ali i toplije vreme uz jačanje južnog vetra tokom dana, objavio je meteorolog Marko Čubrilo.

On je u svojoj najnovijoj vremenskoj prognozi naveo da "povremene kiše ponegde može biti ujutro i pre podne, dok će posle podne i posebno prema večeri uz obalu Jadrana biti sve češće pojave kiše i pljuskova. Duž Jadrana tokom dana jugo u jačanju." Dnevni maksimum od +15 do +24 stepena Celzijusa. "U petak još toplije uz jak i vrlo jak, lokalno i olujan južni vetar i jak do olujan jugo duž Jadrana. Nad Dinarskim planinama usled jakog orografskog efekta vrlo obilne