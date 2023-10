Danas osetno toplije, uz dosta sunca i pojačanje vetra: Maksimalna temperatura do 27°C

Još ujutro biće prohladno

U Srbiji u četvrtak jutro prohladno, a tokom dana umereno oblačno i veoma toplo. Očekuje se pojačanje vetra, pa će u košavskom području krajem dana duvati jak jugoistočni vetar, a na planinama veoma jak jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 5 do 10°C, maksimalna dnevna od 23 do 27°C, dok se u Negotinskoj Krajini očekuje hladnije, do 19°C. U Beogradu u četvrtak nakon prohladnog jutra, tokom dana umereno oblačno i osetno toplije. Očekuje se pojačanje