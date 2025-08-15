Skuterom "pokosio" decu, pa napao trenera! Određen pritvor muškarcu koji je pravio haos na Tamišu: Vjt sprovodi istragu zbog pokušaja ubistva

Više javno tužilaštvo u Pančevu danas je donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.J. (29) iz tog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti, kada je vozeći skuter za vodu prevrnuo nekoliko kanu čamaca u kojima se nalazilo 10 maloletnih lica koja su zadobila lake telesne povrede, a nakon toga pokušao da liši života trenera kajak kluba.

Kako je saopšteno iz VJT u Pančevu, osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 12. avgusta oko 19.00 časova na gradskom keju u Pančevu, na reci Tamiš, opšte opasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi, tako što je u vreme održavanja treninga Kajak-kanu kluba "Tamiš" upravljao motornim skuterom za vodu. On je razvijanjem velike brzine i nasilničkom vožnjom stvorio talase koji su prevrnuli nekoliko kanu čamaca u kojima se