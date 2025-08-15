Vozaču skutera na Tamišu pritvor do 30 dana

Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.J. (29) iz Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti, saopštilo je tužilaštvo. „Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 12.8.2025. godine oko 19.00 časova u Pančevu, na gradskom keju, na reci Tamiš, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi,