Vozaču skutera na Tamišu pritvor do 30 dana

Danas pre 8 sati  |  N1
Vozaču skutera na Tamišu pritvor do 30 dana
Više javno tužilaštvo u Pančevu je danas donelo naredbu o sprovođenju istrage protiv osumnjičenog M.J. (29) iz Pančeva zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvo u pokušaju i izazivanje opšte opasnosti, saopštilo je tužilaštvo. „Osumnjičenom se stavlja na teret da je dana 12.8.2025. godine oko 19.00 časova u Pančevu, na gradskom keju, na reci Tamiš, opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za telo ljudi na mestu gde je okupljen veći broj ljudi,
Blic pre 59 minuta
