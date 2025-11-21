Slobodan univerzitet: Revanšizam prema Jeleni Kleut zbog podrške studentima

Danas pre 5 sati  |  N1
Slobodan univerzitet: Revanšizam prema Jeleni Kleut zbog podrške studentima

Akademska mreža Slobodan univerzitet najoštrije je osudila odluku Senata Univerziteta u Novom Sadu da ne usvoji referat za izbor u zvanje redovne profesorke Jelene Kleut, prenosi N1.

U saopštenju je to ocenjeno kao akt političkog revanšizma zbog njene podrške studentima i zaštite autonomije univerziteta. „Uprkos činjenici da je profesorka Kleut dobila pozitivno mišljenje svih stručnih tela univerziteta, uključujući Stručno veće za društvene nauke, koje je telo samog Senata, na samoj sednici Senata je njen izbor blokiran, što direktno dovodi u pitanje njen radni odnos, budući da 27. novembra ističe njen ugovor o radu“, naveli su. Dodali su da
