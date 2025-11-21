Ishod sednice Senata Univerziteta u Novom Sadu, na kojoj nije izglasana smena rektora Dejana Madića, predstavlja potvrdu da su pojedini dekani i direktori instituta partijski poslušnici, a ne predstavnici svojih ustanova, ocenila je danas neformalna mreža Akademski plenum.

U saopštenju su naveli da su „neki dekani i direktori instituta odlučili da ponize svoje kolege i glasaju kako im partija kaže, a ne nastavno-naučno veća“ iako su, kako su dodali, svih 17 fakulteta i instituta izglasali nepoverenje rektoru Madiću. „Bilo bi naivno očekivati da će Patrik Drid, dekan DIF-a ili Milivoj Alanović, dekan Filozofskog fakulteta, koji su na na svoje studente pozvali policiju, glasati za smenu Dejana Madića. Nije bilo realno ni da Boris