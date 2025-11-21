Slobodan univerzitet: Odluka Senata o Jeleni Kleut politički revanšizam

Na sednici Senata Univerziteta u Novom Sadu doneta je odluka da se dr Jeleni Kleut, profesorici Filozofskog fakulteta, ne dodeli zvanje redovnog profesora, čime je njeno radno mesto ugroženo. Akademska mreža Slobodan univerzitet osuđuje takav postupak Senata tvrdeći da je odluka doneta bez obrazloženja i da je u pitanju politički revanšizam zbog njene podrške studentima.

Slobodan univerzitet navodi u svom saopštenju da je, uprkos činjenici da je prof. dr Kleut dobila pozitivno mišljenje svih stručnih tela univerziteta, uključujući Stručno veće za društvene nauke, koje je telo samog Senata, na sednici Senata njen izbor blokiran. To, kako navode, dovodi u pitanje njen radni odnos, budući da joj 27. novembra ističe ugovor o radu. „Takva odluka, koja je doneta bez jasnog obrazloženja, ne može se tumačiti drugačije nego kao akt