Bajdene, povuci ATACMS iz Ukrajine i dođi na palačinke i čaj:Putin kaže da američke rakete ne mogu da promene situaciju u Ukrajini

Ruski predsednik Vladimir Putin nazvao je američku isporuku taktičkih balističkih raketa dugog dometa ATACMS Ukrajini "još jednom greškom SAD".

Gardijan navodi da je ovo bio prvi Putinov javni komentar nakon do sada nezabeleženog ukrajinskog udara kojim su ranije ove nedelje uništeni vojni helikopteri na dva aerodroma koji su pod okupacijom Rusije. - Rat je rat. I naravno, ja sam rekao da ATACMS predstavlja pretnju. O tome nema dvojbe. Ali, ono što je najvažnije jesta da su one u potpunosti nesposobne da drastično promene situaciju duž linije kontakta (na frontu). To je nemoguće - kazao je Putin. On se