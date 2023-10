Bez posla ostaje čak 14.000 zaposlenih u Nokiji

Finski telekomunikacioni gigant "Nokija" saopštio je danas da planira otpuštanja 14.000 radnika u poslovnicama širom sveta kako bi smanjio troškove nakon što je zabeležio pad prodaje i profita u trećem kvartalu.

Finska kompanija otpušta 16 odsto svoje radne snage i saopštila je da pokušava "da prolazi kroz neizvesnost tržišta". Kompanija je saopštila da namerava da smanji troškove sa 800 miliona evra na 1,2 milijarde evra do kraja 2026. godine. Očekuje se da će to dovesti do smanjenja sa 86.000 zaposlenih na oko 72.000 i 77.000. Prodaja kompanije u trećem kvartalu pala je 20 odsto na 4,98 milijardi evra sa 6,24 milijarde u istom tromesečnom periodu prošle godine.