Član zakona o Telekomu: Koalicija za slobodu medija preglasana od članova koje je država delegirala

Tamara Filipović Stevanović, generalna sekretarka NUNS-a, koja je u radnoj grupi za izradu Zakona o javnom informisanju i medijima bila član Koalicije za slobodu medija, rekla je član zakona koji se odnosi na Telekom donet tako što su predstavnici Koalicije preglasani od strane svih članova koje je država delegirala.

Filipović Stevanović je u emisiji Newsnight TV N1 objasnila da je sporni član koji se odnosi na državni Telekom donet na samom kraju sastanaka radne grupe, koji su se odvijali do oktobra do aprila. „Mi smo bili preglasani od strane svih članova koje je država delegirala, a koji su se naprasno pojavili, dok prethodno nisu bili baš često prisutni. Član je došao na poslednjem ili pretposlednjem sastanku. On je mnogo šire obuhvatao povratak države u vlasništvo medija.