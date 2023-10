U Beogradu se održava 25. protest „Srbija protiv nasilja“

Tehnički organizatori protesta "Srbija protiv nasilja" najavili su da će i ove subote biti održan protest u Beogradu.

Okupljanje je, kao i ranije ispred Narodne skupštine, a 25. protest po redu počinje u 18 sati. Kolona će ići do RTS-a, a onda i do zgrade Regulatornog tela za elektronske medije (REM). Kako je rečeno za portal N1, tema će biti medijski zakoni i nasilje u medijima. U Beogradu je prošle subote održan 24. po redu protest „Srbija protiv nasilja“. Protest je počeo ispred Skupštine, a okupljeni su išli do Republičkog javnog tužilaštva zbog, kako su ranije saopštili