Sutra vreme promenljivo oblačno i toplo, ponegde kiša

U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i toplo s dužim sunčanim intervalima, naročito pre podne, i sa ređom pojavom kratkotrajne kiše, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, u planinama ujutro i pre podne povremeno i jak, a severozapadni popodne i uveče u severnim i centralnim predelima. Najniža temperatura od 13 do 19 stepeni, a najviša od 24 do 29. I u Beogradu promenljivo oblačno i toplo s dužim sunčanim intervalima, naročito pre podne. Slab do umeren zapadni i jugozapadni vetar, popodne i uveče severozapadni. Temperatura od 17 do 19 stepeni, a najviša oko 26. U Srbiji i u ponedeljak