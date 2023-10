F1: Ferstapen na VN SAD ostvario 50. pobedu u karijeri

Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobedio je na trci Formule 1 za Veliku nagradu SAD koja je u održana u Ostinu.

Ferstapen je trijumfom u Ostinu stigao do 15. pobede ove sezone, a ukupno 50. u karijeri. On je još ranije obezbedio treću šampionsku titulu u F1. Ferstapen je na stazi u Ostinu startovao sa šeste pozicije. Drugo mesto osvojio je vozač Mercedesa Luis Hamilton koji je za pobednikom kasnio nešto više od dve sekunde, dok je treći bio Lando Noris iz Meklarena. On je imao 10,7 sekundi zaostatka za Ferstapenom. Potom slede Španac Karlos Sainc iz Ferarija i Meksikanac