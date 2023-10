Uginuo Bobi, najstariji pas na svetu: Doživeo je 31 godinu, ovo je bio recept njegovog vlasnika za dug život (foto)

Uginuo je Bobi, najstariji pas na svetu. Ovoga proleća je napunio 31 godinu, te je upisan u Ginisovu knjigu rekorda kao najstariji pas na svetu. Sada se veterinarka koja se brinula o Bobiju na društvenim mrežama javila s tužnim vestima. View this post on Instagram A post shared by Dr. Karen Becker (@drkarenbecker) "Uprkos tome što je nadživeo svakog psa u istoriji, njegovih 11.478 dana na zemlji nikada neće biti dovoljno za one koji su ga voleli. Kada smo pitali