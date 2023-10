Više od 70 lažnih pretnji bombama u Francuskoj, većina poslata sa istog mejla

PARIZ - U Francuskoj je bilo više od 70 lažnih pretnji bombama za pet dana, od kojih je većina bila usmerena na aerodrome, a gotovo sve su bile poslate sa istog imejla iz Švajcarske, izjavio je u nedelju francuski ministar saobraćaja Klemen Bon.

On je rekao da se od srede gotovo uvek koristi ista imejl adresa koja se nalazi izvan EU, u Švajcarskoj, ocenjujući da je to verovatno zbog toga da bi se izbegle određene sankcije Unije. Bon je istakao da je do sada pokrenuto više od 60 istraga u vezi sa lažnim dojavama o bombama. "Veliki idioti, čak i veliki delikventi", rekao je Bon govoreći o autorima višestrukih lažnih pretnji bombama, objavio je "Figaro". Bon je istakao da je, na sreću, bilo mnogo manje lažnih