Vučić: Kurti izveo u Briselu dobar, ali kratkoročni trik; Izbore raspisujem u sredu ili četvrtak

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je Aljbin Kurti u Briselu izveo dobar, ali kratkoročan trik, jer je prvi imao sastanak sa evropskim zvaničnicima i ponudio da se potpišu sva tri dokumenta, jer je znao da naša strana neće da prihvati nezavisnost tzv. Kosova i članstvo u UN.

"Pokušavao je to i ranije, a juče je to bilo sasvim izvesno, ali mislim da to ne može ponovo da prođe. Kurti je imao prvi sastanak sa predstavnicima velikih sila evropskih, Francuske, Nemačke, Italije, i zatim šefom Evropskog saveta i Boreljom i Lajčakom. I on je njima izneo ideju - ajde da potpišemo sva tri dokumenta", rekao je Vučić. Reč je o drugom briselskom i ohridskom sporazumu i poslednjem predlogu koji je stigao u Beograd 21. oktobra o ZSO, dodao je Vučić.