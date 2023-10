"Kurti je Juče izveo trik u Briselu": Vučić: Jasno je da ne želi da formira ZSO

Kurti je juče izveo trik u Briselu, izneo je ideju da se zajedno potpišu tri dokumenta, a ne misli da primenjuje ništa, on nije spreman da potpiše ZSO uopšte, Srbija je spremna da primenjuje sve što se ne tiče priznavanja tzv. Kosova i članstva u UN, rekao je večeras predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Juče je poslednji put to izveo. Prvi je imao sastanak sa čelnicima EU, pa potom sa Boreljom i Lajčakom. Reč je o drugom, Briselskom, Ohridskom sporazumu. On je to priznao zato što je znao da Srbija neće priznati. On nije spreman da osnuje ZSO. On neće da ispunjava sve, jasno je da je bio trik da bi kupio vreme - rekao je Vučić gostujući na TV Pink. On je dodao da Kurti na taj način pokušava da iskoristi vreme i nastavi sa progonom i maltretiranjem Srba. - Mi