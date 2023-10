Čeka nas lepo vreme narednih dana. Pred nama je lep, sunčan i topao vikend. Ciklon koji je našoj zemlji juče donosio padavine pomera se istočnije, a nad Srbijom dolazi do porasta vazdušnog pritiska. To nam donosi stabilizaciju vremena i više sunčanih sati. U nastavku dana biće oblaka, ali će biti i dužih sunčanih intervala. Prolazna kiša moguća je na severu, a posle podne ponegde i u brdsko planinskim predelima Srbije. Duvaće slab do umeren zapadni i jugozapadni