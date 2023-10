Danas promenljivo oblačno uz duže sunčane intervale

U Srbiji će danas biti promenljivo oblačno i u većini krajeva suvo sa dužim sunčanim intervalima, a kratkotrajna kiša se očekuje ponegde u Vojvodini i brdsko-planinskim predelima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima povremeno i jak zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od osam do 13 stepeni, a najviša od 20 do 25 stepeni. U Beogradu će biti promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren vetar, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura će se kretati od osam do 12 stepeni, a najviša oko 24 stepena.