Netanjahu: Kopnena operacija od jutros je druga faza rata sa "veoma jasnim ciljevima"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je izjavio da je kopnena operacija koja je jutros počela u Gazi druga faza rata sa Hamasom, sa "veoma jasnim ciljevima".

On istakao da su dodatne izraelske kopnene snage otišle u ono što je on nazvao "uporište zla", misleći na Gazu, da "rastave na delove" Hamas i vrate taoce kućama, prenosi BBC. Netanjahu je rekao i da su izraelski vojnici i komandanti "sada u pojasu Gaze i da su raspoređeni svuda". Ranije danas, turski predsednik Redžep Tajip Erdogan optužio je Izrael za ratne zločine. Izraelski premijer je, ne imenujući Erdogana, imao komentar na to. "Nemojte nas optuživati za