Oglasio se velja Ilić nakon što ga je ujela zmija: Otkrio šta se desilo - "Orezivao sam šljivu, stavio sam ruku na koren..."

Lider Nove Srbije Velimir Ilić oglasio se nakon što ga je juče ujela zmija, zbog čega je bio hospitalizovan.

U izjavi Velimir Ilić kaže da se sada oseća dobro, a da se incident desio u njegovom voćnjaku, kada je orezivao šljivu. - Dobro sam, brzo smo stigli u bolnicu. Tamo sam primio serum i prenoćio. Pustili su me danas jer se dobro osećam - kaže Ilić u izjavi dan nakon što je zbog ujeda zmije završio u bolnici. Otkriva i kako je do nezgode došlo. - To se desilo u mom voćnjaku, dole prema šumi. Seljaci su tarupirali zemlju, pa su zmije bežale. Ja sam orezivao šljivu,