Prija imala neočekivanu podršku na prvom koncertu u Sarajevu! "Baš se opustio, nadam se da će na sledećem zapevati"

Aleksandra Prijović održala je prvi od ukupno tri solistička koncerta u sarajevskoj Zetri, a sve karte rasprodate su do poslednjeg mesta. Nakon prvog spektakla u sarajevskoj Zetri, Aleksandra Prijović je podelila sa medijima svoje utiske, te se zahvalila publici i saradnicima. "Hvala vam što ste došli večeras, što me pratite i podržavate. Hvala publici. Ovo veče ću zauvek pamtiti, bilo je posebno. Publika voli to što radim i voli moje pesme, zato i dolazi. Očekujem