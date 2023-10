Milivojević: Izbori su bitka za slobodu, „ili Srbija ili mafija“

Poslanik Demokratske stranke (DS) Srđan Milivojević izjavio je da predstojeći izbori nisu bitka za mandate i za vlast već "bitka za slobodu" i da se pobedi "mafijaški režim". „Građane Srbije apsolutno ne interesuje ko će i koliko imati mandata.

Građane Srbije zanima samo da bude pobeđen mafijaški režim Aleksandra Vučića i to je prioritetni zadatak ove liste koja će se zvati ‘Srbija protiv nasilja'“, rekao je Milivojević za list Nova. On je naveo da u tom bloku nema nikakvih nesporazuma. „Apsolutno smo saglasni da moramo da pobedimo mafiju na izborima. Ovo su izbori ‘ili Srbija ili mafija'“, naglasio je Milivojević. Na pitanje veruje li u pobednu te liste u Beogradu, on je naveo da veruje da će napraviti