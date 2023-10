"Ana mi je to često govorila, ali ja sam bio neozbiljan": Darku otkrio šta mu je Sevićka godinama govorila

"Nisam se potpuno uozbiljio", rekao je on

Folker Darko Lazić otkrio koji savet je često dobijao od Ane Sević, pa se dotakao karijere. Darko se najpre osvrnuo na koncert u Areni. - Svakako da jeste, ali mislim da će to biti sledeće godine. Ove godine smo okasnili dosta i smatram da treba još jedan ozbiljan album da se izbaci, pa onda - rekao je Darko. On je potom otkrio da mu je Ana često govorila da zaslužuje Arenu, - Ana je to uvek govorila, ali sam ja bio neozbiljan, ali i to ćemo da promenimo. Ja ceo