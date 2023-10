Ros prvi put u javnosti nakon smrti metjua perija: NJegov pogled rekao sve (foto)

DAN nakon što je glumac Metju Peri pronađen mrtav u đakuziju na svom imanju u Los Anđelesu, pojavio se u javnosti njegov prijatelj i kolega Dejvid Švimer koji je glumio sa njim u "Prijateljima", tumačeći ulogu Rosa Gelera. Mnogo toga doživeli su na malim ekranima kao najbolji prijatelji, a prijateljstvo ih je spajalo i iza kamera.

Foto: Printcsreen/Jutjub Glumac Dejvid Švimer fotografisan je ispred svog doma u Njujorku, preuzimao je porudžbinu hrane, a kada je primerio fotografe, pozdravio ih je, vidno tužan, sa pogledom koji je rekao mnogo toga. Pogledajte te fotografije. David Schwimmer waits in NYC for food after Matthew Perry's death https://t.co/061AI4UpoZ — Shootersyk"DamyEku" (@ShootersykEku) October 30, 2023 Metju Peri i Devid Švimer igrali su u "Prijateljima" od 1994. do 2004. sve