“Oniks” pogodio metu

Ruska vojska jutros je gađala Odesku oblast i verovatno pogodila lokalno brodogradilište projektilom “oniks”, prenela je ukrajinska agencija Unian.

Projektil “oniks” može da razvije brzinu do 3.000 kilometara na čas, a Rojters prenosi izjavu guvernera Odese Oleha Kipera da su u napadu ranjene dve osobe. Prema rečima portparola vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine Jurij Ignjat, Ruska Federacija bi mogla da upotrebi balističko oružje da napadne region. “Balistička raketa, ako je lansirana sa teritorije Krima, recimo, leti prilično kratko. Od lansiranja do dolaska, to je pitanje minuta, razumite to. Zapravo,