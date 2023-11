Jutro jesenje, dan prolećni! Svežije, ali uz sunce: U ovom delu Srbije biće najtoplije

U sredu svežije i suvo uz duže sunčane periode.

U sredu svežije i suvo uz duže sunčane periode. Srbija: Svežije i suvo uz duže sunčane periode. Samo će u toku jutra na jugu Srbije biti poneka kap kiše. Krajem dana dolazi do umerenog naoblačenja sa jugozapada. Vetar slab, ujutru severozapadni, a popodne u skretanju na istočni i jugoistočni. U Timočkoj Krajini pre podne umeren severozapadni vetar. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 11°C, a maksimalna od 16°C do 19°C. Uveče suvo.