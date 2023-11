Struja i gas od danas skuplji, ove sezone na računi za grejanje veći za 1.500 dinara

Nove cene struje i gasa počinju da važe od danas, 1. novembra.

Cena struje biće veća u proseku za osam odsto i domaćinstvima koja prosečno troše od 350 do 400 kilovat-časova, pa će računi biti uvećani od 340 do 400 dinara, piše Vreme. Oni koji se greju na struju, plaćaće više od 930 do 1.500 dinara, u zavisnosti od uređaja koje se koristi za grejanje. Prema novom cenovniku Elektroprivrede Srbije, kod dvotarifnih brojila, jeftiniji kilovat struje, u tzv. zelenoj zoni, gde spada potrošnja do 350 kilovata, koštaće 2.277 dinara