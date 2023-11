Aranžman sa MMF prelazi iz finansijskog u aranžman iz predostrožnosti

BEOGRAD - Ugled i poverenje se dobijaju samo kroz rezultate a mi smo kao Narodna banka Srbije (NBS) i država to poverenje ostvarili upravo kroz rezultate, koje je Međunarodni monetarni fond (MMF) razmatranjem druge revizije od 19. do 31. oktobra i prikazao, a očekujemo da 21. decembra Izvršni odbor MMF-a to i potvrdi, izjavila je danas guverner NBS Jorgovanka Tabaković.

Tabaković je na konferenciji za novinare, zajedno sa ministrom finansija Sinišom Malim, istakla da je osnovni instrument koji je omogućio da se postigne ekonomska i finansijska stabilnost u zemlji usaglašenost monetarne i fiskalne politike i svega što predsednik Srbije Aleksandar Vučić radi, između ostalog i na privlačenju direktnih stranih investicija. Mali: Sa MMF-om nije dogovarano poskupljenje struje i gasa Ministar finansija Siniša Mali je izjavio da sa