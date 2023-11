Aranžman sa MMF prelazi iz finansijskog u aranžman iz predostrožnosti: Šta to tačno znači?

Koliko je do sada novca NBS povukla?

Ugled i poverenje se dobijaju samo kroz rezultate, a mi smo kao Narodna banka Srbije (NBS) i država to poverenje ostvarili upravo kroz rezultate, koje je Međunarodni monetarni fond (MMF) razmatranjem druge revizije od 19. do 31. oktobra i prikazao, a očekujemo da 21. decembra Izvršni odbor MMF-a to i potvrdi, izjavila je danas guverner NBS Jorgovanka Tabaković. Na konferenciji održanoj za novinare, Tabaković je potvrdila prelazak aranžmana iz finansijskog u