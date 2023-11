"Nekada su ljudi kraj sveta očekivali od boga, od: Prirode..., a danas su postali svesni da ako ga bude biće to njihovo delo" Erik Emanuel Šmit za "Blic": Često gledam šta radi veštačka inteligencija

Nemoj da prestaneš da sumnjaš, to te čini takvim kakav si. Pristojan čovek. To ti daje osećaj neizvesnosti, svakako, ali je ta nizvesnost tvoje disanje, tvoj život, to je tvoja ljudskost. Kada bi želeo da prekineš tu nelagodnost, postao bi fanatik. Fanatik zbog pobude ili još gore: fanatik zbog samog sebe, napisao je Erik Emanuel Šmit u romanu „Drugi život Adolfa H.“.

Knjigu je za ovogodišnji, upravo završeni sajam objavila izdavačka kuća „Clio“ (prevod Nikola Bjelić), a slavni pisac bio je gost Beograda. Njegova su dela prevedena na pedesetak jezika, imaju milionske tiraže a pozorišni komadi izvođeni širom sveta. Ovdašnje čitaoce osvojio je, između ostalog, knjigama „Jevanđelje po Pilatu“, “Gospodin Ibrahim i cvetovi iz Kurana”, “Milarepa” (“Laguna”)…, izdanjima za decu „Ostrvo slobode” i „Sebično slonče” („Odiseja“) ... U