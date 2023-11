Veliki Požar u Novom Sadu, vatra guta krov kuće: Dim kulja na sve strane, vatrogasne ekipe na terenu (video)

Danas je, oko pola pet, izbio veći požar u Novom Sadu, objavljeno je na Instagram stranici Serbia_live.

Vatra je zahvatila ceo krov na kući kod Novosadskog sajma, a dim kulja na sve strane. Vatrogasci su na terenu, ne zna se još uvek da li ima povređenih. (Kurir.rs/Telegraf)