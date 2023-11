Sutra u Novom Sadu mokro i vetrovito

U petak se u Novom Sadu očekuju pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, u košavskom području uz olujne udare. Krajem dana vetar u slabljenju. Najniža temperatura biće 14, a najviša 20 stepeni. U subotu lepše vreme - biće umereno oblačno, a temperatura će se kretati od 7 do 16 stepeni. U nedelju je opet moguća kiša, a temperatura će biti od 8 do 19 stepeni. Ponedeljak nestabilan, uz moguće pljuskove, a temperatura će biti od 10 do 16 stepeni. U utorak suvo, pretežno oblačno, a temperatura će biti