Đ. J. (19) iz okoline Odžaka uhapšen je zbog razbojništva.

Sumnja se da je on u jednom novosadskom parku uz pretnju nožem oduzeo mobilni telefon dvadesetogodišnjem mladiću. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On će biti priveden, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.